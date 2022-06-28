Пермь, , 07:05 — REGNUM В Перми ООО «Трест «Уралстальконструкция — СМУ 7» нарушало трудовое законодательства. Предприятие привлечено к административной ответственности, сообщил в пресс-службе краевой прокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, компания нарушала сроки выплаты заработной платы, расчёта с уволенными сотрудниками, оплату отпусков. На момент проверки была выявлена задолженность по выплате заработной платы и иных сумм в размере 2,4 млн рублей.

В адрес директора предприятия внесено прокурорское представление. В отношении юрлица возбудили административное дело. Работодатель оштрафован на 30 тыс. рублей. Задолженность перед 20 работниками погашена.