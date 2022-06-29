Тегеран, , 09:13 — REGNUM 27 июня представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что иранская дипломатическая группа отправится в Катар для переговоров о возобновлении ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Канани подтвердил сообщение IRNA о том, что переговоры начнутся 28 июня в арабской стране Персидского залива, отметив, что иранскую переговорную группу возглавит заместитель министра иностранных дел Али Багери Кани.

Ранее министерство иностранных дел также заявило, что на переговорах будут затронуты вопросы снятия антииранских санкций, которые остались нерешенными в ходе дискуссий в Вене.

Министерство также заявило, что предстоящие переговоры будут проводиться при косвенном участии Соединенных Штатов, при этом «ничего не будет добавлено или вынесено за рамки того, что уже было согласовано в Вене».

Венские переговоры начались в апреле 2021 года, чтобы возродить иранскую ядерную сделку, которая оказалась под угрозой тремя годами ранее после того, как США отказались от соглашения и вновь ввели санкции против Ирана.