Владивосток, , 07:03 — REGNUM Группу из десяти туристов с детьми разыскивают спасатели и волонтёры в Приморском крае. Об этом 28 июня сообщил журналистам представитель волонтёрской организации «ПримПоиск».

Горы Иван Шилов © ИА REGNUM

Группа, состоящая из четырёх взрослых и шести детей возрастом 10-11 лет, вышла в сторону горы Ливадийской (Пидан). Туристы перестали выходить на связь ещё 27 июня. В районе поисков сейчас дождь и туман. В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение, на территории региона ожидаются сильные дожди с порывистым ветром, вызванные прохождением циклона.

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