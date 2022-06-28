Екатеринбург, 28 июня, 2022, 07:03 — ИА Регнум. В Свердловской области клещи активнее нападают на людей, чем в 2021 году. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

John Tann Клещ

Всего на 27 июня в регионе зарегистрировали 37 490 пострадавших. Среднеобластной показатель на 100 тыс. населения составляет 897,4. Это в 1,2 раза выше, чем за такой же период 2021 года.

Также рост отмечен и относительно среднего многолетнего уровня. Случаи присасывания зафиксированы в 66 муниципалитетах.