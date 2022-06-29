Тегеран, , 09:21 — REGNUM С момента прихода к власти 13-го правительства в Иране до 22 июня 2022 года объем ирано-иракской торговли составил более 25,933 миллиона тонн на сумму 638 миллионов долларов, что на 15 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 27 июня.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель Иранской таможенной организации Рухолла Латифи объявил, что увеличение объема двусторонней торговли связано с ненефтяным импортом и экспортом за последние 10 месяцев.

Он отметил, что доля экспорта Ирана в этом объеме составляет 23,516 млн тонн на сумму 7,577 млрд долларов, что показывает 3-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как за тот же период Ирак экспортировал в Иран 2,418 млн тонн товаров на сумму 63 млн долларов, демонстрируя рост на 512%.

Латифи подчеркнул, что наличие исторических, культурных и религиозных общностей между иранским и иракским народами, а также расширение двусторонних политических и экономических отношений привели к увеличению уровня ненефтяного экспорта со 145 миллионов долларов в 2001 году до 9 миллиардов долларов в 2019 году.