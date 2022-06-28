Москва, , 16:37 — REGNUM Всё больше государств стремится выйти из-под влияния Запада. Об этом 28 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

БРИКС Bfmufa.ru

«Могу предположить, что руководителям незападных стран надоел менторский тон Запада», — заявил эксперт.

Привлечение в БРИКС Ирана — откровенный плевок в сторону США, уверен политолог.

«Аргентину там давно ждали. Скорее всего, к организации присоединятся еще 3−5 государств» — заключил Трухачёв.

Напомним, что ранее заявки на вступление в БРИКС подали Аргентина и Иран.