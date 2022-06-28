Петропавловск-Камчатский, 28 июня, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Расширение действия программы «Дальневосточная ипотека» на педагогов и медработников позволит жителям Камчатки улучшить свои жилищные условия. В ближайшие годы в крае планируют ввести в эксплуатацию 250 тыс. квадратных метров жилья, об этом рассказал губернатор региона Владимир Солодов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

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«Очень важное решение было принято на уровне Михаила Мишустина. Дальневосточная ипотека» работает уже несколько лет, но к сожалению, действие в таких регионах, как Камчатка ограничено. Это связано с недостаточным объемом новостроек, которые вводятся в эксплуатацию, а также с большими ограничениями, касающимися и возрастного ценза, и особенностями одобрения ипотечного кредита. Решение правительства касается распространения «Дальневосточной ипотеки», без ограничения по возрасту на работников здравоохранения и системы образования, которые проработали не меньше пяти лет на Дальнем Востоке — это важное подспорье», — сказал Солодов.

Вопрос недостатка новостроек на Камчатке поможет решить ещё одна программа — «Дальневосточный квартал». Благодаря ей будут построены новые жилые комплексы. Также в Петропавловске-Камчатском новостройки появятся в районе улиц Пограничная и Топоркова.

Как сообщало ИА REGNUM, «Дальневосточная ипотека» по ставке до 2% теперь стала доступной для педагогов и медработников, которые проработали по своим специальностям в ДФО не менее 5 лет. При этом их возраст и семейное положение не будут учитываться.