Томск, 28 июня, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Два легковых автомобиля столкнулись вечером 27 июня на площади Ленина в Томске, сообщает пресс-служба управления МВД России по Томской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По ее данным, авария произошла в районе дома № 4 по площади Ленина. По предварительной версии, водитель одной из легковушек проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке и врезался в иномарку. В результате ДТП пострадали четыре человека.

В областном минздраве добавили, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще двух пострадавших осмотрели специалисты и направили на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Курске легковой автомобиль врезался в столб на большой скорости. В результате дорожной аварии погибли две девушки, еще двое молодых людей получили тяжелые травмы.