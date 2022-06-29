Тегеран, , 09:24 — REGNUM 27 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 386 человек, причем один иранец погиб от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще один иранец скончался от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 386», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 352 новых случая заражения COVID-19, при этом 54 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 061 961 пациент из общего числа 7 236 713 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 204 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 633 953 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 982 345 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.