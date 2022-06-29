Тегеран, 29 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Сирийское правительство придает большое значение взаимодействию с иранскими компаниями с точки зрения технологического сотрудничества, заявил министр связи и технологий СирииИяд аль-Хатиб. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 июня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирия

Сирийский министр сообщил корреспонденту IRNA на выставке Syria Hi-Tech Expo 2022, что иранским фирмам был предоставлен набор правил и упрощений для осуществления надлежащей и эффективной работы в сфере коммуникаций и технологий арабской страны.

Указав на большое число иранских фирм, действующих в Сирии, министр отметил, что значительное количество иранских компаний осуществляют различные проекты в арабской стране, причем некоторые из данных проектов уже успешно завершены.

«Дамаск проложил путь для активных иранских компаний в Сирии, чтобы они могли оперативно функционировать в нашей стране», — сказал он, заявив, что сирийское правительство предложило содействие, чтобы побудить иранцев расширить свою деятельность в Сирии.

Стоит отметить, что иранские фирмы, работающие в сфере технологий и коммуникаций, предоставили Сирии свои собственные возможности и ноу-хау для восстановления инфраструктуры, разрушенной за 11 лет войны с террористами.

В связи с этим сирийские власти и компании, приветствуя усилия иранцев, отдают предпочтение сотрудничеству с иранскими фирмами.