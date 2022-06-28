Пермь, , 06:57 — REGNUM В Перми суд отправил под стражу местного жителя, который обвиняется в изнасиловании прохожей. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Суд Sledcom.ru

По версии следствия, на территории Мотовилихинского района города днем 22 июня города мужчина напал на женщину и изнасиловал её. Пермяк уже имеет судимость за аналогичное преступление.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. Следователь ходатайствовал об аресте обвиняемого. Суд удовлетворил требование.