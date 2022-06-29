Тегеран, , 09:10 — REGNUM 27 июня первый вице-президент Ирана подчеркнул, что соглашения между Тегераном и Багдадом должны быть выполнены в срочном порядке, поскольку Иран серьезно настроен на расширение и углубление всесторонних связей с Ираком. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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На встрече с находящимся с визитом премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Кадими первый вице-президент Мохаммад Мохбер заявил, что отношения Исламской Республики с Ираком — это не просто добрососедские связи, поскольку они имеют очень глубокие корни, при этом независимость, благополучие и безопасность Ирака имеют большое значение для иранского народа и политических деятелей.

Первый вице-президент между тем подчеркнул, что враги двух правительств и народов опасаются укрепления их связей, в связи с чем Тегеран и Багдад должны проявлять крайнюю осторожность, чтобы не позволить интриганам и тем, кто хочет посеять семена раздора, нанести ущерб «историческим, религиозным и братским отношениям двух народов».

Мохбер также коснулся проблемы пыльных бурь, заявив, что для решения этой проблемы необходимо совместное сотрудничество.