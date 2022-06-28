Приштина, , 07:15 — REGNUM Глава Ассоциации психиатров Косово Алидема Серречи в интервью для косовского новостного агентства Telegrafi 27 июня сообщила о том, что на территории края находится до 40 тысяч лиц, употребляющих наркотики. Большая их часть принадлежит к молодежи.

Рабочий момент съемок фильма «Крестный отец». 1971 Джек Стайджер

Согласно всемирной статистике, доля употребляющих наркотики в молодежной среде в 2-3 раза выше, чем в других возрастных группах.

По словам министра здравоохранения Косово Рифата Ляфити, всесторонних оценок числа наркоманов в Косово не проводилось, однако данные спецслужб и системы здравоохранения однозначно указывают на рост потребления наркотиков в Косово. Для борьбы с этой проблемой разработана Национальная всеобъемлющая стратегия с особым акцентом на реабилитацию наркоманов.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минюста Косово призвала оппозицию сотрудничать в борьбе с коррупцией