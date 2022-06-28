Москва, 28 июня, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Заявления Тулси Габбард, при всей их разумности, не влияют на реальную политику США в отношении Украины. Об этом 28 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

AFGE Тулси Габбард

«К сожалению, Тулси Габбард по меркам политики США — это маргинал. Как подвижку в американской политике её слова воспринимать не следует», — заявил эксперт.

По словам политолога, в Европе этих голосов больше, но и там они редко звучат от людей, реально принимающих решения.

«Предположу, что всерьёз об этом заговорят только после того, как российские солдаты возьмут под контроль Харьков и Запорожье. Не раньше» — заключил Трухачёв.

Напомним, что экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард написала в статье для издания Foreign Policy статью, в которой указала о том, что США должны прекратить поставки вооружений на Украину, а Украине придется пойти на переговоры с Россией и территориальные уступки.