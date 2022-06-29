Тегеран, 29 июня, 2022, 09:15 — ИА Регнум. 27 июня заместитель министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии заявил, что многосторонние экономические организации, такие как D-8, играют важную роль во внешней политике Исламской Республики, в связи с чем Тегеран готов помочь D-8 достичь совместных целей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (D-8) Исиака Абдулкадир Имам, находящийся с визитом в Тегеране, встретился и провел переговоры с заместителем министра иностранных дел по вопросам экономической дипломатииМехди Сафари.

Генеральный секретарь D-8 выразил удовлетворение возможностью посетить Иран и представил заместителю министра иностранных дел Ирана обновлённый доклад о сотрудничестве в этой организации.

Он сослался на соглашения между странами-членами в таких областях, как торговля, промышленность, сельское хозяйство, технологии, наука, связь и авиация, заявив, что Исламская Республика Иран может сыграть решающую роль в реализации этих договоренностей.

Исиака Абдулкадир Имам тем временем подробно остановился на некоторых проектах D-8, которые уже реализуются в сфере торговли, включая создание платежной системы и Палаты бартерных сделок D-8.