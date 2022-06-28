Пермь, 28 июня, 2022, 06:51 — ИА Регнум. В Перми из-за возгорания электроприборов погиб маленький ребёнок, ещё один мальчик находится в больнице. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

По факту гибели дошкольника возбудили уголовное дело. Следователи усмотрели признаки преступления по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, днём 27 июня из-за аварийного режима работы электроприборов произошло возгорание. В момент ЧП в квартире находилось двое братьев в возрасте пяти и двух лет. Мать в это время вышла в магазин за продуктами.

Дети были госпитализированы. В больнице один мальчик умер. Состояние второго ребёнка медики оценивают как удовлетворительное.