Анадырь, , 06:49 — REGNUM «Ростелеком» приступил к строительству участка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на Чукотке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Планируется в Анадыре проложить наземную часть ВОЛС общей протяженностью порядка 40 км.

Так, в ближайшее время начнется прокладка кабеля между левым и правым берегом лимана от Анадыря до посёлка Угольные Копи. Емкость ВОЛС составит 100 Гбит/сек

После прокладки первой линии кабеля начнется прокладка подводной ВОЛС от Анадыря за остров Алюмка для дальнейшего соединения с морским кабелем. Участок позволит не только присоединить Угольные Копи к магистрали, но и продолжить разводку ВОЛС дальше в населённые пункты Анадырского района и через Валунистый в Иультинский район: Эгвекинот, Амгуэма, Конергино и Уэлькаль.

По морскому дну проведут порядка 2 тыс. км оптоволокна.

Чукотка остается единственным российским регионом, где предоставление услуг связи осуществляется только с использованием спутникового ресурса.

Как сообщало ИА REGNUM, отключение России от глобального интернета практически невозможно, заявил спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.