Вашингтон, 28 июня, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Продолжение поставок вооружения Киеву Соединёнными Штатами повышает угрозу дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Такое заявление сделал 27 июня посол России в США Анатолий Антонов, слова дипломата приводятся в телеграм-канале российской дипмиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

Накачивание Украины оружием Антонов назвал «безоглядным и безответственным» действием со стороны США, которое «закручивает спираль конфликта», повышая угрозу его дальнейшей эскалации с самыми непредсказуемыми последствиями.

Кроме того, российский дипломат обратил внимание и на передачу украинской стороне разведданных Вашингтоном, а также на консультации со стороны американских специалистов, как стоит поступать на поле боя.

Также Антонов указал на попустительство со стороны США в отношении отправки на Украину американских наёмников. Такая линия поведения, по словам российского посла, способствует созданию дополнительных рисков во взаимоотношениях между крупнейшими ядерными державами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация американского лидера Байдена готова отправить киевскому режиму современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности, а также артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.