Сингапур, 28 июня 2022, 06:41 — REGNUM В Сингапуре умер первый с начала пандемии ребёнок младше 12 лет с COVID-19 — 18-месячный мальчик, у которого из-за коронавируса развилось воспаление головного мозга. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба министерства здравоохранения города-государства.
По данным медиков, у ребёнка до этого не было никаких хронических заболеваний.
В ведомстве уточнили, что эта смерть также стала первой среди пациентов с COVID-19 за последние пять дней. Всего в Сингапуре по этой причине за всё время пандемии умерли более 1,4 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Албании за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые за 3,5 месяца в стране зарегистрировали смерть пациента с COVID-19.
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