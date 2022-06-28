Сингапур, 28 июня, 2022, 06:41 — ИА Регнум. В Сингапуре умер первый с начала пандемии ребёнок младше 12 лет с COVID-19 — 18-месячный мальчик, у которого из-за коронавируса развилось воспаление головного мозга. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба министерства здравоохранения города-государства.

(сс) Alberto Giuliani Врач в конце рабочей смены в госпитале для больных COVID-19

пресс-служба минздрава Сингапура «Ребёнок поступил в отделение интенсивной терапии 21 июня с высокой температурой, судорогами и потерей сознания».

По данным медиков, у ребёнка до этого не было никаких хронических заболеваний.

В ведомстве уточнили, что эта смерть также стала первой среди пациентов с COVID-19 за последние пять дней. Всего в Сингапуре по этой причине за всё время пандемии умерли более 1,4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Албании за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые за 3,5 месяца в стране зарегистрировали смерть пациента с COVID-19.