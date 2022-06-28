Оренбург, , 06:41 — REGNUM В Оренбурге в историческом здании ордонансгауза (на ул. Советская, 3) появится музей современного искусства. Об этом в телеграм–канале сообщил губернатор Денис Паслер.

Здание Оренбургского ордонансгауза kultura. orb.ru

Он отметил, что власти ежегодно проводят ревизию старых брошенных объектов в городах области. Какие-то сносят и строят на их месте новые современные пространства, каким-то объектам дают новую жизнь.

Например, заброшенное здание, принадлежавшее лицею №2, отремонтируют и отдадут под детский сад. »В планах — разместить поликлинику в бывшем здании администрации в Промышленном районе Оренбурга, отреставрировать объект культурного наследия на ул. Правды для выставочного комплекса «Эрмитаж-Евразия», в Доме Тимашевых создать новые пространства областного театра кукол, в бывшей «архиерейке» — детскую филармонию, а в здании ордонансгауза на Советской, 3 — музей современного искусства», — сказал губернатор.

Добавим, здание Оренбургского ордонансгауза построено в конце XVIII века. В 30-е годы XIX века ордонансгауз был отстроен заново, здание также было одноэтажным и сохранило местоположение. В 1828 году в здании содержались члены Оренбургского тайного кружка декабристского направления. В 1847 году в ордонансгауз доставили украинского поэта Тараса Шевченко.

В 1862 году Оренбургская крепость была упразднена, в связи с этим было ликвидировано комендантское управление, а вместе с ним и ордонансгауз. В здании разместили ремесленное училище. В советское время в историческом доме располагалась гостиница для военнослужащих, во дворе в помещениях бывших мастерских ремесленного училища находились военные склады.