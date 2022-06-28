Москва, , 16:15 — REGNUM Заявления Владимира Зеленского о возможном нападении на Приднестровье — не блеф. Об этом 28 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Зеленский Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

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«К сожалению, это не блеф. Приднестровье могут атаковать именно со стороны Украины», — заявил эксперт.

По словам политолога, Украина готова воевать на Днестре куда больше, чем власти Молдавии и Румынии.

«Возможно, именно такую возможность Санду с Зеленским и обсуждала», — заключил Трухачёв.

Напомним, что президент Украины выступил с угрозами ударить по Приднестровью в случае «угрозы Киеву».