Скопье, 28 июня 2022, 06:44 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 27 июня провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном в связи с употреблением последним некорректного этнонима «северные македонцы», которое неприемлемо для македонцев.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в МИД Северной Македонии подтвердили, что Макрон употребил ошибочный этноним ненамеренно.
Приводим слова Макрона:
Напомним, благодаря инициативе Макрона Болгария сняла вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.
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