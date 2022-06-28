Скопье, 28 июня, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 27 июня провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном в связи с употреблением последним некорректного этнонима «северные македонцы», которое неприемлемо для македонцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в МИД Северной Македонии подтвердили, что Макрон употребил ошибочный этноним ненамеренно.

Приводим слова Макрона:

Машина (Еврокомиссия — прим. ИА REGNUM) готова одобрить то, что будет решено. Это очень хороший сигнал. Я хочу поздравить болгарского премьер-министра и оппозиционные силы, объединившиеся для этого голосования, а также поблагодарить «северных македонцев» за прогресс.

Напомним, благодаря инициативе Макрона Болгария сняла вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.