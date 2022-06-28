Куала-Лумпур, , 06:25 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 754 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 1894 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 558 558 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом уже 4 494 711 пациентов выздоровели и выписались из медицинских учреждений.

В настоящее время в Малайзии числится 28 093 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 34 пациента помещены в отделения реанимации, из них 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.