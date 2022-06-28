Самара, 28 июня, 2022, 06:26 — ИА Регнум. ПАО «Кузнецов», которое позиционируется как крупнейшее предприятие авиационного и космического двигателестроения, ищет подрядчика. Итоги тендера подведут 18 июля 2022 года, начальная цена — 4 467 789 537,6 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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В задачи исполнителя входят строительно-монтажные работы стендового комплекса для испытаний перспективных двигателей, поставка и монтаж оборудования. По контракту предусмотрен аванс на 39%.

В качестве источника финансирования выступают кредитные средства заказчика, полученные «с последующим возмещением затрат за счет средств федерального бюджета», а также собственные средства.

Контракт будет действует до 31 декабря 2024 года.

Здание производственного корпуса для стендового комплекса составит 14 206 кв. м. На территории земельного участка планируется разместить, кроме здания, котельную с резервным складом топлива, автостоянку на 16 мест, площадки слива топлива, а также отдыхаи занятия физкультурой.