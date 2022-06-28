Хабаровск, , 06:23 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал в городе Воинской славы — Дебальцево (ДНР) — регион взял шефство над этим городом в конце мая.

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«Мы поможем с восстановлением разрушенного от обстрелов бассейна «Локомотив». Замечу, что в самом комплексе сейчас идут тренировки. ⠀

Также приняли решение помочь с капремонтом Центра детского творчества, сада «Ладушки», библиотеки.⠀

В планах — выделить средства на ремонт дорог и летний отдых 60 юных жителей Дебальцево.⠀

А для организации пассажирских перевозок передали городу пять автобусов «Газель» и 20 единиц дорожной техники.⠀

Вместе с главой администрации Большого Дебальцево Игорем Захаревичем возложили цветы к монументу «Дебальцевская операция. Их имена бессмертны».⠀

Ну и, конечно, подписали договор о сотрудничестве между Дебальцево и Хабаровским краем. Мы своих не бросаем!» — сообщил в своём телеграм-канале Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Алчевске начнутся работы по восстановлению дорог. Об этом сообщает правительство Вологодской области, взявшей шефство над восстановлением луганского города.