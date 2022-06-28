Сан-Антонио, США, , 06:20 — REGNUM Не менее 40 тел погибших мигрантов обнаружили в прицепе фуры в городе Сан-Антонио в штате Техас в США, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом источники уточняют, что спасти удалось 15 человек. Их уже доставили в больницы для оказания экстренной помощи. О состоянии их здоровья сведений не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский телеканал News San Antonio заявил об обнаружении 20 тел погибших мигрантов в грузовике. Сам грузовой автомобиль с прицепом нашли на дороге, ведущей к шоссе. Отмечалось, что у нелегалов документов при себе не было.

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