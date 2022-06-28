Тирана, 28 июня, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Специальный суд Албании 27 июня постановил отложить первое слушание по делу о 45-летнем гражданине Ирана.

Godo Gadaj Влёра. Албания

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Специальная прокуратура по борьбе с преступностью обвиняет мужчину в подготовке террористических актов в отношении беженцев-муджахеддинов, получивших убежище в Албании.

Мужчина впервые прибыл в Албанию вместе с группой муджахеддинов, однако затем отделился от нее и стал снимать дом в Тиране. По версии обвинения, в 2018 году он инициировал встречи с двумя агентами секретных служб Ирана и передавал им информацию, фотографии и точное местонахождение лагеря иранских беженцев в Манзе. Для контактов мужчина тайно использовал телефон некой девушки без ее ведома, связь была организована через Telegram.

Очередной сеанс в отношении обвиняемого назначен на 7 июля. Переносы дела связаны с отсутствием полагаемого по закону судебного переводчика.