Пермь, , 06:19 — REGNUM В Перми ремонт дороги через плотину камской ГЭС вступил в финальную стадию. Открытие трассы состоится гораздо раньше запланированного срока. Об этом заявил глава города Алексей Дёмкин в телеграм-канале.

Ремонт дороги Стрельцова Наталья © ИА REGNUM

«Ко мне в социальные сети поступало много обращений от жителей Гайвы с просьбами ускорить ремонт дороги через плотину КамГЭС, и, как я говорил ранее, подрядная организация делает для этого всё возможное», — сказал Дёмкин.

В настоящее время все деформационные швы демонтированы. На одной полосе приступили к замене асфальта. Для движения транспорта открыта одна полоса. К первой декаде обновят всю проезжую часть и запустят полноценное двухполосное движение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ремонт дороги через плотину начался в середине мая. Работы планировали завершить 31 августа.