Сан-Антонио, США, 28 июня, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Причиной гибели более 40 мигрантов, чьи тела были обнаружены в фуре в американском штате Техас, губернатор штата Грег Эбботт обвинил администрацию президента США Джозефа Байдена. Об этом 27 июня Эбботт написал на своей странице в Twitter.

Г. Сан-Антонио. Техас

По мнению губернатора Техаса, гибель 46 человек «на совести Байдена». Как указывает Эбботт, эта трагедия стала результатом преступной политики открытых границ, которой придерживается действующий американский лидер.

Грузовик с 46 телами мигрантов был найден в городе Сан-Антонио в штате Техас. Ещё 16 человек, в том числе четверо детей, пострадали и были госпитализированы с сильным обезвоживанием. Отмечается, что грузовик был припаркован недалеко от железнодорожных путей на окраине города. В последние сутки 27 июня температура воздуха в городе достигала +39,4 градусов.

Откуда прибыли мигранты, не уточняется, но известно, что на место происшествия выехали представители мексиканского консульства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о как минимум 42 погибших мигрантах, чьи тела были найдены в фуре в городе Сан-Антонио в штате Техас.