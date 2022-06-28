Магадан, , 06:11 — REGNUM «Корпорация развития Магаданской области» и «Колымская горнорудная компания» подписали инвестиционное соглашение о реализации проекта диверсификации горнодобывающей отрасли Колымы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Отбор проб металла Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На основе соглашения, инвестор должен провести работы по геологическому изучению недр, включающие поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, а также получить заключения госэкспертизы запасов полезных ископаемых по ряду лицензионных участков.

«Богатый минерально-сырьевой потенциал Магаданской области позволяет говорить о возможностях ее дальнейшего развития. Медь — стратегический ресурс, который в современных условиях стал настоящим трендом, это перспективное направление. Выявление новых месторождений, оценка недр является сегодня актуальным направлением бизнеса, что позволит привлечь на Колыму новые инвестиции, улучшить деловой климат региона», — отметил представитель Корпорации Артем Чайка.

По словам губернатора Сергея Носова, это соглашение — еще один шаг по защите экономики региона в сложившихся условиях:

«Сейчас происходят изменения в торговых связях, логистических цепочках, в технологических процессах и медь будет играть решающую роль».

Как сообщало ИА REGNUM, провокация, которую учинило американское информационное агентство говорит о том, что Запад исчерпывает возможности для экономического давления на Россию, заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.