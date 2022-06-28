Оренбург, , 06:08 — REGNUM В Оренбурге 29 июня пройдёт «Золотой бал лучших выпускников-2022», сообщили в министерстве образования региона.

Выпускной Дарья Антонова © ИА REGNUM

Участниками мероприятия станут свыше 3,5 тыс. медалистов, победителей олимпиад, призеров всероссийских конкурсов и стобалльников. Торжество состоится в СКК «Оренбуржье».

На торжественной церемонии будут чествовать лучших выпускников, медалистов, педагогов, подготовивших двух и более стобалльников. После награждения участников ждёт зрелищное шоу с участием творческих коллективов и приглашенной звезды.