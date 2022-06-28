Благовещенск, , 06:04 — REGNUM Жителя Амурской области приговорили к заключению в колонии-поселении на срок семь месяцев за то, что он по неосторожности спровоцировал гибель министра цифрового развития и связи региона Александра Курдюкова. Такое решение принял Благовещенский городской суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе инстанции.

Решение суда

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Кроме того, амурчанина обязали компенсировать жене министра моральный вред, его оценили в миллион рублей.

Мужчина поссорился с министром на отдыхе в пансионате. Во время конфликта он толкнул Александра Курдюкова, и тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал и разбил голову об бетонный пол. Министр получил открытую черепно-мозговую травму и скончался в больнице через несколько дней.

«Обстоятельствами, смягчающими наказание Шкарину, суд посчитал признание вины и раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей, совершение преступления небольшой тяжести по неосторожности впервые, принесение извинений потерпевшей в ходе судебного заседания», — отметили в суде.

Отбывать срок амурчанину не придётся, так как он долгое время находился под стражей во время следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Курдюков скончался 24 июля 2021 года, попал в больницу — 17 июля.