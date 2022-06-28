Владивосток, , 05:49 — REGNUM В торговых сетях и магазинах Приморья снизилась цена на некоторые социально значимые продукты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

В магазине

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По данным Приморскстата с 10 по 17 июня подешевела свинина (кроме бескостного мяса), охлажденная и замороженная курица, а также капуста, репчатый лук, яблоки, морковь, мука, сахар.

«Средняя цена капусты составляет 67 рублей, лука — 69 рублей, моркови — 78 рублей, яблок – 188 рублей, пшеничной муки – 62 рубля, сахара – 92 рубля. В торговых сетях отмечается снижение цены на курицу – 245,7 рубля, свинину – 368 рублей», — пояснили специалисты.

В крае работают социальные программы «Приморское — лучшее!» и «Держим цены!», которые дают возможность приобретать продукты с наценкой не более 15%. В программах участвуют торговые сети и магазины в более чем 30 муниципалитетах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Иркутской области со ссылкой на данные статистики проинформировало о некотором снижении цен на отдельные виды продовольствия. Больше всего подешевела капуста (7,61%).