Каракас, , 05:49 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианская Республика готова принять французские нефтегазовые компании, желающие работать для поставок сырья в Европу и на мировые рынки. Об этом он сказал в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Government of Venezuela

Николас Мадуро «Президент Макрон, Венесуэла готова принять любые французские компании, которые хотят добывать нефть и газ для европейского и мирового рынка».

Таким образом Мадуро отреагировал на прозвучавший на саммите G7 в Германии призыв Франции к расширению источников снабжения сырьём, подразумевающий допуск на энергетические рынки Венесуэлы и Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в страну прибыла делегация из США, с которой проводит переговоры председатель Национальной ассамблеи (парламента) Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

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