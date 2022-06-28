Донецк, , 05:47 — REGNUM Посёлок Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли украинские боевики, выпустив по населённому пункту три снаряда. Об этом 28 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

ВСУ U.S. Army Europe

Обстрел со стороны вооружённых формирований Украины был зафиксирован в 04:30 мск. Со стороны населённого пункта Курдюмовка было выпущено три снаряда калибром 122 мм по посёлку Гольмовский. Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле украинскими карателями Петровского района города Донецка в ДНР.

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