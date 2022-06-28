Херсон, 28 июня, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Государственный резерв зерна создадут в Херсонской области, выкупив часть урожая у сельхозпроизводителей, заявил глава департамента сельского хозяйства военно-гражданской администрации региона Игорь Григорьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Подсчитано, что для продовольственной безопасности Херсонской области нужно порядка 120-140 тыс. тонн пшеницы. Поэтому с нового урожая будет создаваться госрезерв», — приводит его слова ТАСС.

Григорьев добавил, что решение принималось совместно с Министерством сельского хозяйства России. При этом не исключается, что российское ведомство выделит средства для закупки пшеницы для создания этого государственного резерва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсонской области запустили вещание пяти российских радиостанций. Также в регионе подготовили условия для запуска второго местного телеканала.