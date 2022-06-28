Благовещенск, , 05:47 — REGNUM Клещи в Амурской области за неделю укусили 121 взрослого и 52 детей. Всего в медучреждения обратились 173 человека, шесть клещей оказались инфицированы боррелиозом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по региону.

Энцефалитный клещ Richard Bartz

Читайте также: В Амурской области 22 исследованных за неделю клеща оказались заражёнными

Амурчане продолжают ставить прививки от вирусов, которые передаются через клещей. Получили вакцину уже почти 35 тыс. человек, в том числе более 13 тыс. детей. Продолжается также антиклещевая обработка территории, её площадь достигла 391 га.

«Для экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита в медицинских организациях области в наличии имеется 4 304 дозы противоклещевого иммуноглобулина», — также отметили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущую неделю в Приамурье обратились с укусами клещей в медучреждения 197 человек. 20 исследованных клещей были заражены боррелиозом.