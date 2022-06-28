Петропавловск-Камчатский, , 05:43 — REGNUM На Камчатке 35-летнюю женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности своему сыну и в ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в краевом СУ СКР.

Суд Joe Gratz

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У 4-летнего мальчика с рождения было заболевание слизистой оболочки тонкого кишечника и он нуждался в специальном уходе, в том числе в соблюдении строгой диеты. Однако с сентября по декабрь 2021 года мать злоупотребляла алкоголем и не заботилась о сыне, что довело ребёнка до крайнего истощения. Мальчик погиб.

Проведённые две судебные медицинские экспертизы подтвердили, что смерть ребёнка наступила в результате прогрессирующего ухудшения состояния здоровья на фоне неправильного и недостаточного питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Мильково Камчатского края при пожаре в частном доме погибли двое детей и пожилая женщина, возбуждено уголовное дело.