Владивосток, 28 июня, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Подтопление автодорог, сход грунта и отключение энергоснабжения произошло из-за сильных ливней во Владивостоке. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба администрации города.

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В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение из-за циклона, который принёс в регион сильные ливни. По данным метеослужбы, самое большое количество осадков ожидается 28 июня в южных и восточных районах Приморья, а во Владивостоке пройдут сильные ливни, которые будут сопровождаться порывистым ветром.

Сообщается, что во Владивостоке из-за сильных ливней произошёл сход грунта в двух местах: на острове Русском и на улице Пушкинской. На нескольких улицах города произошли отключения энергоснабжения в связи с авариями на электросетях. Частично затоплены автодороги, произошли подтопления на низко расположенных участках города.

Администрация города отмечает, что дорожная служба ведёт мониторинг низин, в городе работают аварийные бригады на проблемных участках автодорог.

Глава Приморского края Олег Кожемяко 28 июня в ходе совещания с главами районов поручил привести в усиленный режим работы дорожные и коммунальные службы региона.