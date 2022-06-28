Петропавловск-Камчатский, , 05:26 — REGNUM На Камчатке 42-летней мужчина сбывал незаконно добытые красную икру и рыбу в магазине своей супруги в Елизово, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в краевом СУ СКР.

Красная икра

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Когда сотрудники полиции выявили данный факт и собирались изъять лососевую продукцию, подозреваемый попытался им дать взятку в сумме 100 тыс. рублей, но был задержан на месте. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшую сотрудницу налоговой службы осудили за посредничество во взяточничестве в Самарской области.