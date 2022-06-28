Канберра, 28 июня, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Численность населения Австралии увеличилась в два раза за прошедшие 50 лет. Об этом свидетельствуют данные австралийского бюро статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Согласно данным переписи населения, которая проводилась в августе 2021 года, в Австралии проживают 25 422 788 человек. Этот показатель на 8,6% превосходит данные переписи 2016 года. При этом прирост населения Австралии, по сравнению с данными переписи 1971 года, составил 103,4%. Уточняется, что в 1971 году в стране проживало 12 493 001 человек.

Отмечается, что более одного миллиона человек переехали в Австралию из-за границы в период с 2017 по 2021 год. При этом более 20% из них — граждане Индии. Также указывается, что более 50% австралийцев либо сами приехали из-за рубежа, либо имеют родственников за границей.