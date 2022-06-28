Южно-Сахалинск, 28 июня, 2022, 05:15 — ИА Регнум. На Сахалине сотрудники ГИБДД на автодороге Анива — Таранай при проверке документов у водителя обнаружили в автомобиле 96 хвостов рыб лососевых пород со следами вылова сетью. На мужчину возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД островного региона.

LoveToTakePhotos Лосось

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Помимо этого в машине, в которой находились ещё два пассажира, найдены три рыболовных костюма и резиновая лодка с вёслами.

Документов на рыбу, которые бы подтверждали легальность вылова, приобретения и перевозку у водителя не было. Сам он пояснил, что приобрёл 74 симы и 22 горбуши на берегу залива Анива у неустановленного лица. Рыба добыта незаконно, так как вылов лососей в настоящее время с применением сетей запрещен.

Нанесенный ущерб оценивается в сумму более 820 тыс. рублей.

Помимо уголовного дела в отношении водителя, возбуждено еще одно — по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине сотрудники рыбоохраны и полиции в ходе рейда на побережье Охотского моря в Макаровском районе поймали двух браконьеров, которые на носилках переносили к автомобилю мешки с камчатским крабом.