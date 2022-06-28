Якутск, , 05:17 — REGNUM Комиссия по ЧС в Якутии приняла решение ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона. Решение обосновано резким ростом количества возгораний в лесах республики, сообщил на брифинге 28 июня заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрей Коноплев.

Лесной пожар Publicdomainpictures.net

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«27 июня комиссией по ЧС республики принято решение о вводе режима чрезвычайной ситуации на территории республики в связи с лесными пожарами. Режим ЧС муниципального характера продолжает действовать в Мирнинском и Томпонском районах», — отметил он.

Андрей Коноплев подчеркнул, что причиной роста количества возгораний стала высокая грозовая активность. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики лесные пожары не несут. С начала пожароопасного сезона в Якутии обнаружили 180 лесных пожаров на общей площади 106 634,5 га, годом ранее их было 628 на территории 292 384 га.

Как сообщало ИА REGNUM, четвёртый класс пожарной опасности установлен за сутки в десяти районах Якутии. Общее количество муниципалитетов республики, где угроза появления возгораний очень велика, достигло 21.