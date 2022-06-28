Шэньян, Китай, 28 июня, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Восемь городов в провинции Ляонин на северо-востоке Китая 27 июня активизировали меры реагирования на чрезвычайные ситуации IV уровня в связи с сильными ливнями, в то время как местные железнодорожные власти приостановили движение 44 пассажирских поездов, сообщает агентство Синьхуа.

ru.torange.biz Ливень

В Шэньяне, столице провинции Ляонин, начальные и средние школы, а также детские сады были закрыты в понедельник из-за прогноза сильных ливней. По данным провинциального метеорологического департамента, с 27 по 28 июня в Ляонине ожидаются самые сильные ливни в этом году, которые, вероятно, вызовут такие стихийные бедствия, как горные потоки, оползни и сели.

По прогнозам, с юга на север выпадет до 200 мм осадков, при этом максимальная почасовая интенсивность осадков составит 70 мм. Провинциальное пожарно-спасательное управление создало 116 резервных пунктов в районах, подверженных наводнениям, где для несения службы было мобилизовано около 1000 человек, а также подготовлено в общей сложности 250 транспортных средств и 150 лодок.