Оренбург, 28 июня, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Переподготовку на новый ракетный комплекс «Авангард» шахтного базирования проходят около 200 военнослужащих Ясненского ракетного соединения. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Пуск ракеты комплекса «Авангард»

пресс-служба Минобороны РФ «Переподготовка для стратегических ракетчиков организуется в соответствии с занимаемыми должностями и охватывает полный перечень специалистов, в том числе связи, охраны и систем энергоснабжения».

На первом этапе обучения на новых тренажёрных системах ракетного комплекса «Авангард» военнослужащие непосредственно в перевооружаемом соединении изучили основные тактико-технические характеристики систем и агрегатов, оборудования и узлов комплекса, их предназначение, устройство и основы эксплуатации. Завершится обучение ракетчиков зачётами по тактической, специальной и технической подготовке.

Как сообщало ИА REGNUM, разгон новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» будет в 1,5 раза короче, чем у «Воеводы».