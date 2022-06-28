Пекин, 28 июня, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Китай начал строительство 120 проектов скоростных автомагистралей и национальных и провинциальных автомагистралей за первые пять месяцев года общей протяженностью более 3600 км, сообщает 27 июня агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Общий объем инвестиций в эти проекты достиг 182 млрд юаней (около $27 млрд), сказал замминистра транспорта КНР Чжао Чунцзю, добавив, что строительство автомобильных дорог по всей стране сохраняет хорошую динамику. По словам Чжао, в конце мая насчитывалось более 2000 текущих проектов строительства и реконструкции скоростных автомагистралей и автомагистралей, что создало более 4 млн рабочих мест для сельских работников.

По его словам, с реализацией политики по стабилизации экономики Китай активизирует строительство крупных автомагистралей во второй половине года в рамках усилий по привлечению инвестиций и стабилизации экономического роста и занятости.