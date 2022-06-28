Лхаса, Китай, , 05:06 — REGNUM В общей сложности 17 555 человек будут переселены из высокогорных районов города Нагчу в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, благодаря местной программе по улучшению условий жизни людей и защите хрупкой экосистемы горного региона, сообщает 27 июня агентство Синьхуа.

Тибет

В ближайшие полтора месяца люди переедут из мест со средней высотой более 4500 метров над уровнем моря в более гостеприимные районы площадью около 3600 метров в городе Шаньнань.

Люди жили в местах с суровой погодой и относительно отсталыми условиями производства и жизни, где пастбища деградировали, сказал директор регионального управления лесного хозяйства и пастбищ Ву Вэй.

«Схема переселения отражает идею развития, ориентированную на людей, с учетом как защиты окружающей среды, так и потребности людей в лучшей жизни», — сказал Ву.

Общий план переселения в регионе охватит более 130 000 человек в почти 100 населенных пунктах Тибета за восемь лет.