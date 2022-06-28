Пекин, 28 июня, 2022, 05:03 — ИА Регнум. В общей сложности 11 299 китайских чиновников были наказаны в мае за нарушение правил бережливости, сообщил высший орган по борьбе со взяточничеством Китая, передает 27 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Чиновники были причастны к 7778 делам, говорится в заявлении Центральной комиссии Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии. Согласно заявлению, среди наказанных должностных лиц 36 человек уровня округа или эквивалентного уровня и 692 человека на уровне уезда или эквивалентного уровня.

6092 человека были наказаны за формализм ради формализма или за практику бюрократизма, а 5207 были наказаны за гедонизм и экстравагантное поведение. КПК опубликовала свои правила бережливости из восьми пунктов в конце 2012 года, чтобы минимизировать нежелательные методы работы.